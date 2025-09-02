Milano
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.55
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
02 settembre 2025 - 11.05
Unione Europea,
Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) +0,2%
, in aumento rispetto al precedente 0%.
