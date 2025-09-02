Milano 16:40
Tag Immobilien, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto Tag Immobilien, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,89%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tag Immobilien, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tag Immobilien, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,96 Euro. Primo supporto visto a 14,41. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,22.

