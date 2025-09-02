Tag Immobilien, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto Tag Immobilien
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tag Immobilien
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tag Immobilien
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,96 Euro. Primo supporto visto a 14,41. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)