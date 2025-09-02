USA, PMI manifatturiero agosto rivisto al ribasso a 53 punti

(Teleborsa) - Migliora l'2025. Lo conferma l'indice dei direttori acquisto delle aziende elaborato da S&P Global. Nel periodo, l'indice PMI manifatturiero si è portato a, contro i 49,8 di luglio. Si tratta di una lettura inferiore ai 53,3 della stima preliminare.L'indice si porta comunquedi 50 punti che fa da spartiacque tra espansione (sopra 50 punti) e contrazione (sotto 50 punti) dell'attività."I responsabili degli acquisti hanno riferito che il settore manifatturiero statunitense ha registrato un'", ha detto Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence."Gli ultimi tre mesi hanno visto la più forte espansione della produzione dalla prima metà del 2022, con la ripresa che ha accelerato ad agosto, in concomitanza con l'aumento delle vendite - ha aggiunto - Anche le assunzioni sono riprese ad agosto, con le fabbriche che hanno assunto più personale per far fronte all'afflusso di nuovi ordini e all'accumulo di lavoro incompleto per i clienti in attesa. Il settore manifatturiero è quindi sulla buona strada per dare una".