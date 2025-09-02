Milano 16:41
USA, Spese costruzioni (MoM) in luglio
USA, Spese costruzioni in luglio su base mensile (MoM) -0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,4% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
