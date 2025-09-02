Milano
16:41
41.894
-1,22%
Nasdaq
16:41
23.170
-1,05%
Dow Jones
16:41
45.233
-0,69%
Londra
16:41
9.145
-0,56%
Francoforte
16:40
23.600
-1,82%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.57
USA, Spese costruzioni (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 settembre 2025 - 16.05
USA,
Spese costruzioni in luglio su base mensile (MoM) -0,1%
, in aumento rispetto al precedente -0,4% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
