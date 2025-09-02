Volkswagen, Sindacati esortano Ad Blume a lasciare l'incarico in Porsche

(Teleborsa) - I sindacati di Volkswagen
stanno sollecitando a che l'amministratore delegato Oliver Blume rinunci al suo doppio ruolo e si concentri sul rilancio della casa automobilistica tedesca.
La principale responsabile sindacale dell'azienda, Daniela Cavallo, ha esortato Blume a dimettersi dalla carica di Ad di Porsche
, dove ha mantenuto la carica anche dopo aver assunto la guida di Volkswagen nel 2022. Porsche ha già avviato la ricerca di un nuovo capo.
Blume guida Porsche dal 2015 e ha mantenuto la carica dopo essere succeduto a Herbert Diess come Ceo di Volkswagen sette anni dopo.
Tale doppio mandato preoccupa da tempo gli investitori, soprattutto in un contesto in cui entrambe le aziende devono fronteggiare i dazi statunitensi, il calo degli utili e la riduzione delle vendite in Cina.