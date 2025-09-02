Milano 15:13
Volkswagen, Sindacati esortano Ad Blume a lasciare l'incarico in Porsche

Economia, Industria
(Teleborsa) - I sindacati di Volkswagen stanno sollecitando a che l'amministratore delegato Oliver Blume rinunci al suo doppio ruolo e si concentri sul rilancio della casa automobilistica tedesca.

La principale responsabile sindacale dell'azienda, Daniela Cavallo, ha esortato Blume a dimettersi dalla carica di Ad di Porsche, dove ha mantenuto la carica anche dopo aver assunto la guida di Volkswagen nel 2022. Porsche ha già avviato la ricerca di un nuovo capo.

Blume guida Porsche dal 2015 e ha mantenuto la carica dopo essere succeduto a Herbert Diess come Ceo di Volkswagen sette anni dopo.

Tale doppio mandato preoccupa da tempo gli investitori, soprattutto in un contesto in cui entrambe le aziende devono fronteggiare i dazi statunitensi, il calo degli utili e la riduzione delle vendite in Cina.
