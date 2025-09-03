Alphabet, per la Corte Usa Google può mantenere browser Chrome ma esclusi i contratti di esclusiva

Alphabet

(Teleborsa) - Le azioni disono balzate dell'8% nell'after market, in scia alla sentenza del giudice distrettuale statunitense Amit Mehta, più mite rispetto a quanto emerso l'anno scorso nello storico caso antitrust.L'anno scorso, infatti, Google era stata ritenuta detentrice di un monopolio illegale nel suo mercato principale, ovvero la ricerca su Internet.Il giudice distrettuale statunitense Amit Mehta si è pronunciato contro le conseguenze più gravi proposte dal Dipartimento di Giustizia, tra cui la vendita forzata del browser Chrome di Google, che fornisce dati che aiutano la sua attività pubblicitaria a pubblicare annunci mirati."Google non sarà tenuta a cedere Chrome; né il tribunale includerà una cessione condizionale del sistema operativo Android nella sentenza definitiva", si legge nella sentenza. "I ricorrenti hanno esagerato nel chiedere la cessione forzata di questi asset chiave, che Google non ha utilizzato per attuare alcuna restrizione illegale".Mehta, che ha supervisionato il processo di risarcimento a maggio, ha ordinato alle parti di incontrarsi entro il 10 settembre per la sentenza definitiva.Nella sua decisione di martedì, Mehta ha affermato che l'azienda può effettuare pagamenti od offrire altri corrispettivi ai partner di distribuzione per il precaricamento o il posizionamento dei propri prodotti, ma non può avere contratti esclusivi che condizionino pagamenti o licenze. Il giudice, inoltre, ha stabilito che Google dovrà rendere disponibili alcuni dati dell'indice di ricerca e dati sull'interazione degli utenti, ma "non dati pubblicitari".La sentenza della Corte "riconosce la necessità di misure correttive che riaprano il mercato dei servizi di ricerca generalisti, che è rimasto bloccato per oltre un decennio", ha affermato il Dipartimento di Giustizia in un comunicato stampa. La sentenza riconosce anche la necessità di impedire a Google di utilizzare per i suoi prodotti GenAI le stesse tattiche anticoncorrenziali che ha utilizzato per monopolizzare il mercato della ricerca, e i rimedi riguarderanno le tecnologie e le aziende GenAI.