Analisi Tecnica: EUR/GBP del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Piccolo spunto rialzista per il cross Euro contro la valuta britannica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,54%.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8709. Possibile una discesa fino al bottom 0,8662. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,8756.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)