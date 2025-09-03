Milano 9:56
41.870 +0,34%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:56
9.137 +0,22%
23.570 +0,35%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un +0,09%.

Il quadro tecnico del FTSE 100 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 9.075,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 9.214,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9.026,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
