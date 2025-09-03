Appuntamenti macroeconomici del 3 settembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 03/09/2025
02:45 Cina
: PMI servizi Caixin (atteso 52,4 punti; preced. 52,6 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,1 punti; preced. 50,9 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 50,7 punti; preced. 51 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,1%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,5%)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (atteso -1,3%; preced. -4,8%)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))