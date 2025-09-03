Milano 2-set
41.728 0,00%
Nasdaq 2-set
23.231 -0,79%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 2-set
9.117 0,00%
Francoforte 2-set
23.487 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 3 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
(Teleborsa) -
Mercoledì 03/09/2025
02:45 Cina: PMI servizi Caixin (atteso 52,4 punti; preced. 52,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,1 punti; preced. 50,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 50,7 punti; preced. 51 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,1%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,5%)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -1,3%; preced. -4,8%)


