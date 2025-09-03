Axon Enterprise scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che passa di mano in perdita del 3,95%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Axon Enterprise
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Axon Enterprise
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 702,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 737,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 691.
