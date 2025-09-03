Bestbe Holding, assemblea il 23 settembre delibererà solo nomina collegio sindacale

Bestbe Holding

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, convocata per il prossimo 23 settembre, in unica convocazione,, ovvero nomina del Collegio Sindacale, in quantoné la situazione patrimoniale e relativa relazione.Lo rende noto la società aggiungendo che conseguentemente i punti n.1 (relazione finanziaria al 31.12.2024), n.2 (relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF) e n. 4 (situazione patrimoniale al 30.06.2025 redatta ai sensi dell’art.2446 cod. civ.) all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti del 23 settembre 2025 saranno trattati nel corso di una ulteriore convocanda assemblea.La Società informerà tempestivamente il mercato circa eventuali ulteriori aggiornamenti in merito alle questioni sopra esposte.