Milano 14:12
41.746 +0,04%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:13
9.163 +0,50%
Francoforte 14:13
23.652 +0,70%

Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,60%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.343,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,60%
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,60%, terminando gli scambi a 25.343,28 punti.
Condividi
```