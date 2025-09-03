Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 21:13
23.297 +0,28%
Dow Jones 21:13
45.049 -0,55%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,65% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 23.382,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,65% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA segna un modesto +0,65% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 23.382,24 punti.
Condividi
```