Milano 14:12
41.746 +0,04%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:13
9.163 +0,50%
Francoforte 14:13
23.652 +0,70%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,66% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 42.003,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,66% alle 10:30
Milano segna un modesto +0,66% alle 10:30 e allunga timidamente il passo a 42.003,15 punti.
Condividi
```