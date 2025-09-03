CME, secondo agosto di sempre per volumi con 28,1 milioni di contratti

CME Group

(Teleborsa) -, il principale mercato mondiale dei derivati, ha registrato il suo, pari a 28,1 milioni di contratti. La società ha stabilito un record di ADV per agosto 2024 con 31,7 milioni di contratti.L'ADV dei futures dela 10 anni è aumentato del 10%, raggiungendo 1 milione di contratti. Guardando al settore agricolo, l'ADV dei futures dellaè aumentato del 33%, raggiungendo 274.000 contratti, mentre quello sulè aumentato del 62%, raggiungendo 134.000 contratti. L'ADV dei futures dell'è aumentato del 54%, raggiungendo 190.000 contratti. Nuovo record per i future su Micro Ether di 271.000 contratti e per i future su Ether di 27.000 contratti.