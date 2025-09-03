CME, secondo agosto di sempre per volumi con 28,1 milioni di contratti

(Teleborsa) - CME Group
, il principale mercato mondiale dei derivati, ha registrato il suo secondo volume medio giornaliero (ADV) più alto di agosto
, pari a 28,1 milioni di contratti. La società ha stabilito un record di ADV per agosto 2024 con 31,7 milioni di contratti.
L'ADV dei futures del Treasury USA
a 10 anni è aumentato del 10%, raggiungendo 1 milione di contratti. Guardando al settore agricolo, l'ADV dei futures della soia
è aumentato del 33%, raggiungendo 274.000 contratti, mentre quello sul mais
è aumentato del 62%, raggiungendo 134.000 contratti. L'ADV dei futures dell'oro micro
è aumentato del 54%, raggiungendo 190.000 contratti. Nuovo record per i future su Micro Ether di 271.000 contratti e per i future su Ether di 27.000 contratti.