CME, secondo agosto di sempre per volumi con 28,1 milioni di contratti

(Teleborsa) - CME Group, il principale mercato mondiale dei derivati, ha registrato il suo secondo volume medio giornaliero (ADV) più alto di agosto, pari a 28,1 milioni di contratti. La società ha stabilito un record di ADV per agosto 2024 con 31,7 milioni di contratti.

L'ADV dei futures del Treasury USA a 10 anni è aumentato del 10%, raggiungendo 1 milione di contratti. Guardando al settore agricolo, l'ADV dei futures della soia è aumentato del 33%, raggiungendo 274.000 contratti, mentre quello sul mais è aumentato del 62%, raggiungendo 134.000 contratti. L'ADV dei futures dell'oro micro è aumentato del 54%, raggiungendo 190.000 contratti. Nuovo record per i future su Micro Ether di 271.000 contratti e per i future su Ether di 27.000 contratti.
