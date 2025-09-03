Milano 17:35
ConocoPhillips taglierà il 20-25% della forza lavoro

Energia, Finanza
ConocoPhillips taglierà il 20-25% della forza lavoro
(Teleborsa) - ConocoPhillips, una delle maggiori compagnie petrolifere del mondo, prevede di tagliare dal 20% al 25% della sua forza lavoro.

La maggior parte dei tagli avverrà quest'anno, ha dichiarato a Bloomberg un portavoce dell'azienda. "Cerchiamo sempre di capire come possiamo essere più efficienti con le risorse a nostra disposizione", ha sottolineato.

I dipendenti hanno ricevuto questa mattina un'e-mail contenente un videomessaggio del CEO Ryan Lance che illustrava i dettagli del piano, aveva riferito in precedenza Reuters.
