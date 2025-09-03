ConocoPhillips taglierà il 20-25% della forza lavoro

(Teleborsa) - ConocoPhillips
, una delle maggiori compagnie petrolifere del mondo, prevede di tagliare dal 20% al 25% della sua forza lavoro
.
La maggior parte dei tagli avverrà quest'anno
, ha dichiarato a Bloomberg un portavoce dell'azienda. "Cerchiamo sempre di capire come possiamo essere più efficienti con le risorse a nostra disposizione", ha sottolineato.
I dipendenti hanno ricevuto questa mattina un'e-mail contenente un videomessaggio del CEO Ryan Lance
che illustrava i dettagli del piano, aveva riferito in precedenza Reuters.