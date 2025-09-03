Milano
17:35
41.785
+0,14%
Nasdaq
17:59
23.369
+0,59%
Dow Jones
17:59
45.127
-0,37%
Londra
17:35
9.178
+0,67%
Francoforte
17:35
23.595
+0,46%
Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 18.15
Home Page
/
Notizie
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Health Care
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
03 settembre 2025 - 15.00
Giornata di guadagni per il
comparto sanitario dell'Area Euro
, che continua la giornata a 842,18 punti.
