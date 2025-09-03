Milano 14:15
41.739 +0,03%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:15
9.160 +0,47%
Francoforte 14:15
23.658 +0,72%

Francoforte: brillante l'andamento di Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Francoforte: brillante l'andamento di Airbus
Scambia in profit il colosso aerospaziale, che lievita del 2,38%.
Condividi
```