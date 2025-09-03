Milano 10:01
Francoforte: performance negativa per Puma

(Teleborsa) - Ribasso per Puma, che presenta una flessione dell'1,83%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Puma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Puma rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Puma. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Puma evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 20,68 Euro. Primo supporto a 20,28. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
