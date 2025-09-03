Francoforte: performance negativa per Puma

(Teleborsa) - Ribasso per Puma
, che presenta una flessione dell'1,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Puma
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Puma
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Puma
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Puma
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 20,68 Euro. Primo supporto a 20,28. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)