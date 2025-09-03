ID.me valutata oltre 2 miliardi di dollari nell'ultimo round di Serie E

(Teleborsa) -, società statunitense che consente alle persone di fornire prova della propria identità legale online, haattraverso un finanziamento di Serie E annunciato oggi e la sua recente linea di credito, per unadi dollari. Il round di Serie E è stato guidato da Ribbit Capital, con la partecipazione degli investitori esistenti Ares Credit Funds e Moonshots Capital, nonché di nuovi investitori, tra cui Positive Sum."Le, e con noi - ha affermato Blake Hall, fondatore e CEO di ID.me - L'identità sicura è fondamentale per gli ecosistemi di intelligenza artificiale che dipenderanno da memoria, contesto e autenticazione, e ID.me è in prima linea in questo processo"Solo nel 2024, ID.me ha aggiunto 20,4 milioni di nuovi portafogli, oltre 55.000 al giorno, e ha consentito oltre 409 milioni di accessi riusciti, con un aumento del 44% su base annua. ID.me, 76 milioni di utenti verificati secondo gli standard federali IAL2, 20 agenzie federali e 45 agenzie statali, oltre 70 organizzazioni sanitarie.