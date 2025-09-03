Milano 14:16
41.714 -0,03%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:16
9.158 +0,45%
Francoforte 14:16
23.651 +0,70%

Londra: andamento sostenuto per Anglo American

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società mineraria, che guadagna bene, con una variazione del 3,09%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anglo American rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 23,38 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 22,44. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
