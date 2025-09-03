Milano 10:02
41.851 +0,30%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:02
9.137 +0,22%
Francoforte 10:01
23.571 +0,36%

Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale dell'argento, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,41%, rispetto a -1,4% del principale indice della Borsa di Londra).


L'esame di breve periodo di Fresnillo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,7 sterline e primo supporto individuato a 19,35. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 20,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
