Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale dell'argento
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,41%, rispetto a -1,4% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'esame di breve periodo di Fresnillo
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,7 sterline e primo supporto individuato a 19,35. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 20,04.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)