Londra: scatto rialzista per Fresnillo

Londra: scatto rialzista per Fresnillo
(Teleborsa) - Ottima performance per il leader mondiale dell'argento, che scambia in rialzo del 4,56%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.


Tecnicamente, Fresnillo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 42,68 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44,08.

