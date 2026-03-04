Londra: andamento rialzista per Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale dell'argento
, che avanza bene del 2,21%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Fresnillo
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico di Fresnillo
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 38,5 sterline con tetto rappresentato dall'area 40,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 37,17.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)