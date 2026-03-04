Milano 14:46
Londra: andamento rialzista per Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale dell'argento, che avanza bene del 2,21%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Fresnillo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico di Fresnillo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 38,5 sterline con tetto rappresentato dall'area 40,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 37,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
