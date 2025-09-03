Milano 14:17
Londra: nuovo spunto rialzista per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo che gestisce alberghi, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di InterContinental Hotels Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso InterContinental Hotels Group rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di InterContinental Hotels Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 91,11 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 89,37. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 88,21.

