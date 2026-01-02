Londra: su di giri InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo che gestisce alberghi
, che scambia con una performance decisamente positiva del 39,48%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che InterContinental Hotels Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +38,82%, rispetto a +1,48% del principale indice della Borsa di Londra
).
Osservando il grafico di breve periodo di InterContinental Hotels Group
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 148,5 USD e supporto a 141,7. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 155,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)