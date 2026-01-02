Milano 11:41
Londra: su di giri InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo che gestisce alberghi, che scambia con una performance decisamente positiva del 39,48%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che InterContinental Hotels Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +38,82%, rispetto a +1,48% del principale indice della Borsa di Londra).


Osservando il grafico di breve periodo di InterContinental Hotels Group, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 148,5 USD e supporto a 141,7. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 155,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
