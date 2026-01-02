Londra: su di giri InterContinental Hotels Group

gruppo che gestisce alberghi

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 39,48%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +38,82%, rispetto a +1,48% del).Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 148,5 USD e supporto a 141,7. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 155,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)