Londra: calo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo che gestisce alberghi
, che presenta una flessione del 3,11% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di InterContinental Hotels Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di InterContinental Hotels Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 136,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 130. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 142,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)