Milano 10:02
41.851 +0,30%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:02
9.137 +0,22%
Francoforte 10:02
23.578 +0,38%

Londra: performance negativa per Admiral Group

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Admiral Group
(Teleborsa) - Rosso per la società assicurativa, che sta segnando un calo dell'1,91%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Admiral Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Admiral Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 35,4 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 34,74. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 34,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```