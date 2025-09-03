Lottomatica, buyback per oltre 5,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 25 al 29 agosto 2025, complessivamente 244.451 azioni ordinarie
al prezzo medio di 23,5549 euro per euro, per un controvalore
pari a 5.758.020,54 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 2.306.946 azioni proprie, pari allo 0,917% delle azioni ordinarie in circolazione.
Sul listino milanese, intanto, Lottomatica
fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 22,8 euro, con un calo dello 0,96%.