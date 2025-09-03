Milano 16:20
41.794 +0,16%
Nasdaq 16:20
23.404 +0,75%
Dow Jones 16:20
45.148 -0,33%
Londra 16:20
9.152 +0,38%
Francoforte 16:20
23.589 +0,43%

Lottomatica, buyback per oltre 5,7 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Lottomatica, buyback per oltre 5,7 milioni di euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 25 al 29 agosto 2025, complessivamente 244.451 azioni ordinarie al prezzo medio di 23,5549 euro per euro, per un controvalore pari a 5.758.020,54 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 2.306.946 azioni proprie, pari allo 0,917% delle azioni ordinarie in circolazione.

Sul listino milanese, intanto, Lottomatica fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 22,8 euro, con un calo dello 0,96%.



Condividi
```