LuxExperience conferma impegno su Italia nonostante riduzione forza lavoro
(Teleborsa) - LuxExperience, società tedesca del lusso che controlla i portali online Mytheresa e Yoox Net-à-Porter, ha fornito un aggiornamento sul piano di efficienza annunciato dopo l'acquisizione di YNAP nell'aprile 2025. La società intende semplificare il business utilizzando infrastrutture condivise ove opportuno.

LuxExperience prevede che i suoi marchi di nuova acquisizione Net-à-Porter, Mr Porter, YOOX e The Outnet "riacquisteranno crescita e solidità finanziaria dopo anni di declino".

Per servire i clienti in modo migliore ed efficiente, alcune strutture operative e amministrative all'interno del segmento lusso e del segmento off-price - in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e altre giurisdizioni - saranno consolidate.

LuxExperience prevede che questa fusione comporterà una parziale riduzione della forza lavoro in diverse sedi e potrebbe interessare circa 700 dipendenti in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e altre giurisdizioni.

La società "conferma il suo pieno impegno nei confronti dell'Italia e del Regno Unito come rispettive sedi centrali dei suoi marchi di nuova acquisizione", sottolinea in una nota. L'Italia rimarrà un hub operativo a lungo termine per LuxExperience e la sede centrale del pioniere dell'off-price YOOX, mentre Net-à-Porter, Mr Porter e The Outnet manterranno la propria sede centrale nel Regno Unito.

