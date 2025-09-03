Macy's alza previsioni annuali dopo vendite in crescita nel secondo trimestre

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha chiuso il(al 2 agosto 2025) con un(incluse le chiusure dei negozi) diminuito del 2,5% a 4,8 miliardi di dollari (superando le proprie previsioni), con un fatturato comparabile in crescita dello 0,8% su base di proprietà e dell'1,9% su base owned-plus-licensed-plus-marketplace. Ildel 39,7% è diminuito di 80 punti base, riflettendo gli sconti proattivi sui prodotti rimanenti per l'inizio della primavera, volti a mantenere un livello di scorte adeguato, e sui prodotti acquistati con tariffe doganali precedenti.L'è stato di 87 milioni di dollari e l'utile nettoè stato di 113 milioni di dollari. Nel secondo trimestre del 2024, l'utile netto è stato di 150 milioni di dollari e l'utile netto rettificato di 149 milioni di dollari. L'utile per azione, GAAP e rettificato, è stato rispettivamente di 0,31 e 0,41 dollari (superiore alle previsioni della società). Nel secondo trimestre del 2024, l'utile per azione GAAP e rettificato è stato entrambi di 0,53 dollari."I nostri team hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative in termini di fatturato e utile netto nel secondo trimestre, trainati dalla nostra, che riflette le ottime performance dei punti vendita Macy's Reimagine 125, Bloomingdale's e Bluemercury - ha dichiarato il- La nostra performance evidenzia i vantaggi di essere un rivenditore multimarca, multicategoria e omnicanale. I miglioramenti sostanziali a livello aziendale in tutta la nostra attività, con una forte attenzione all'esperienza del cliente, ci danno ulteriore fiducia che le nostre iniziative "Bold New Chapter" possano generare una crescita redditizia sostenibile e a lungo termine".L'azienda ha, che includono un aumento delle vendite nette e delle previsioni sull'utile per azione rettificato, per riflettere le performance del secondo trimestre del 2025 e l'impatto previsto sul margine lordo delle tariffe attuali nel terzo e quarto trimestre. In linea con le aspettative precedenti, le previsioni per l'intero anno presuppongono inoltre "una maggiore scelta da parte del consumatore nella seconda metà del 2025 e offrono la flessibilità necessaria per rispondere al panorama promozionale competitivo". Macy'sun utile annuo rettificato per azione compreso tra 1,70 e 2,05 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 1,60-2,00 dollari. Le vendite nette annuali sono ora previste tra 21,15 e 21,45 miliardi di dollari, al di sopra del precedente obiettivo di 21-21,4 miliardi di dollari.