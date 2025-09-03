Milano 14:18
41.738 +0,02%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:18
9.158 +0,46%
Francoforte 14:18
23.653 +0,71%

Madrid: scambi al rialzo per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: scambi al rialzo per IAG
Punta con decisione al rialzo la performance di International Airlines Group, con una variazione percentuale del 2,24%.
Condividi
```