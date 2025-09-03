Mercato immobiliare, Istat: nel 2024 sono 284.812 le compravendite immobiliari (+2,7% a/a)

(Teleborsa) - Nel IV trimestre 2024 sono 284.812
le convenzioni notarili di compravendita
e le altre convenzioni
relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari
. La variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (dato destagionalizzato) è pari a +3,9%, mentre su base annua (dato grezzo) l’incremento è pari a +2,7%. È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall'Istat sul mercato immobiliare in Italia.
Nel confronto congiunturale le compravendite del comparto abitativo sono in aumento nel Nord-est (+6,8%), al Sud (+6,3%), nel Nord-ovest (+4,0%) e nelle Isole (+3,0%), mentre risultano invariate al Centro. Le compravendite di immobili a uso economico sono in aumento al Sud (+7,5%) e nelle Isole (+2,1%), sostanzialmente stabili nel Nord-ovest (-0,1%) e in diminuzione nel Centro (-3,9%) e nel Nord-est (-2,8%).
Il 93,7% delle convenzioni stipulate riguarda i trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo
(266.848), il 5,9% quelli a uso economico
(16.908) e lo 0,4% quelli a uso speciale e multiproprietà
(1.056).
Rispetto al IV trimestre 2023 le transazioni immobiliari crescono nel comparto abitativo
(+3,1%) e diminuiscono nel comparto economico
(-3,6%). A livello territoriale
, su base annua, il settore abitativo aumenta nel Nord-est e al Sud (entrambi +7,3%), nel Nord-ovest (+4,1%) e nelle Isole (+2,6%), mentre diminuisce nel Centro (-6,9%). Il settore economico è in calo al Centro (-11,6%), nel Nord-est (-5,2%), nelle Isole (-2,9%) e nel Nord-ovest (-2,3%), mentre è in crescita al Sud (+3,7%). Nell’ambito del comparto abitativo le compravendite restano sostanzialmente stabili nei grandi centri (-0,2%) e aumentano nei piccoli (+5,6%), mentre in quello economico risultano in calo sia nei grandi sia nei piccoli centri (rispettivamente -6,3% e -1,9%).
Le convenzioni notarili per mutui
, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare sono 98.608
. Rispetto al trimestre precedente la variazione percentuale è +5,9%, mentre su base annua è +16,9%. L’aumento interessa tutto il territorio nazionale sia su base congiunturale (Isole +9,1%, Sud +8,4%, Nord-est +8,1%, Nord-ovest +4,9% e Centro +1,9%) sia su base annua (Nord-est +21,9%, Isole +20,5%, Sud +18,9%, Nord-ovest +17,7%, Centro +6,4% e piccoli e grandi centri, rispettivamente +19,8% e +13,3%).
Nell’intero anno 2024, il mercato immobiliare con 950.240 convenzioni notarili di compravendita
registra un andamento in crescita rispetto all’anno precedente (+1,7% nel complesso; +1,8% il settore abitativo e +1,0% il comparto economico). I mutui
, con 331.013 convenzioni, sono in aumento del 7,2%.
"Dati indubbiamente positivi. Effetto Bce! Il calo dei tassi di interessi, anche se non sempre in linea con le attese, ha reso i mutui più sostenibili per le famiglie e questo ha consentito una ripresa del mercato immobiliare", ha commentato Massimiliano Dona
, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori
. "Una diretta conseguenza, insomma, del cambio di rotta della politica monetaria
della Bce
. Purtroppo, questi dati fanno riferimento al quarto trimestre 2024. Nel corso del 2025, invece, il Taeg ha avuto un andamento altalenante, con continui saliscendi, anche se è sempre rimasto sotto la soglia del 3,7%. Speriamo, quindi, che la ripresa registrata ora posso continuare con lo stesso ritmo anche nel corso del 2025", ha aggiunto Dona.