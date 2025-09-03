Nautica, Zoppas (ICE): settore strategico per il Made in Italy

(Teleborsa) - "Larappresenta unper ile i dati lo confermano. La filiera fa sintesi dell’autorevolezza delle principali eccellenze italiane, dall’arredamento, ai tessuti, alla tecnologia, solo alcune delle sue componenti". Lo ha dichiarato, Presidente Agenzia ICE, nel corso della conferenza stampa del Salone Nautico di Genova."Nel 2024, l'export del settore Nautico in generale ha raggiunto idei quali 4,3 derivanti dalla Nautica da Diporto che ha registrato un incremento del 7,5% rispetto al 2023 – ha sottolineato Zoppas –. Nei primi cinque mesi del 2025 si conferma questo trend con 4,6 miliardi di euro di esportazioni, che segnano una crescita del 34% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel settore Super Yachts il 50% circa degli ordinativi mondiali sono assegnati all’Italia"."In generale, continua la crescita significativa del comparto con un +67% rispetto al 2019 grazie all'impegno dei nostri imprenditori che hanno saputo costruire una solidaa livello globale in termini di qualità, servizio, eccellenza", ha aggiunto."Ora dobbiamo affrontare alcune, in primo luogo l'incognita sulla conseguenza dei dazi e la volatilità del tasso di cambio che può facilmente raddoppiarne l’impatto – ha però ricordato il presidente di Agenzia ICE –. Tariffe di questa portata, possono influenzare in modo determinante le scelte dei clienti. Alcuni prodotti italiani hanno una forza tale da resistere anche a queste difficoltà. Ma non è così per tutti e il nostro compito è ridurre il più possibile l’impatto negativo delle barriere. In questa prospettiva, Ice mette in campo un’intensa e variegata quantità di strumenti a sostegno dell’di concerto con gli altri attori del Sistema Italia e di concerto con la diplomazia della crescita"."Dobbiamo ricordare che l’intero Made in Italy ha generatonel 2024, con una crescita del 30% rispetto al 2019, ci è stato assegnato l'ambizioso obiettivo di raggiungere i 700 miliardi entro i prossimi due anni. In quest’ottica di rafforzamento dell’infrastruttura per la cerscia dell’export, confermiamo l’importante supporto ale il tessuto nautico territoriale. Solo quest’anno oltre agli altri progetti legati al salone, il numero di buyer Strategici portati da ice è passato da 100 a 150. A conferma che la Nautica è riconosciuta come strategica per l’intera economia nazionale", ha concluso Zoppas.