New York: scambi in positivo per Kraft Heinz

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene del 2,63%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 26,3 USD. Prima resistenza a 26,92. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)