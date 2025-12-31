NewPrinces annuncia perfezionamento acquisizione 100% Plasmon da KHC

NewPrinces

The Kraft Heinz Company,

(Teleborsa) -annuncia il, controllata italiana diannunciata lo scorso 9 luglio 2025. La società di nuova costituzione Plasmon controlla le attività relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di alimenti per l’infanzia e prodotti di nutrizione specializzata, inclusi i, nonché lo. Ildell’Operazione è indicato in, interamente corrispostiPLasmon ha registrato un fatturato di circa 170 milioni di euro e un EBITDA di 17 milioni di euro al 31 dicembre 2024. L'Operazione si inserisce nellavolta a favorire unaattraverso le proprie piattaforme Accelerate, che includono HEINZ Tomato Ketchup e altri prodotti di "Taste Elevation", quali maionese, salse da tavola, prodotti culinari e sughi pronti. In Italia, HEINZ ha continuato a registrare una crescita costante sia nel canale Retail sia nel canale Away from Home, incrementando significativamente la propria quota di mercato nella categoria Taste Elevation."Il perfezionamento di questa Operazione rappresenta il compimento di unadi lungo periodo., profondamente radicati nell’identità del nostro Paese, insieme a uno stabilimento produttivo altamente efficiente come quello di Latina, rafforza la nostra posizione quale piattaforma di riferimento nel segmento ad alta marginalità degli alimenti per l’infanzia e della nutrizione specializzata in Italia e in Europa", commenta, Presidente di NewPrinces, aggiungendo "guardiamo ora all’integrazione di Plasmon e allacon le capacità già presenti nel Gruppo, al fine di generare valore per tutti i nostri stakeholder"., Amministratore Delegato di Kraft Heinz Italia, ha spiegato "riteniamo che il business sia ben posizionato per proseguire il proprio percorso di sviluppo sotto la guida del Gruppo NewPrinces, leader nel settore food & beverage e partner ideale per la crescita di questi marchi storici., dove continuerà a focalizzarsi sulla crescita della piattaformacon i marchi Kraft e HEINZ, supportata da nuovi investimenti e da una maggiore focalizzazione strategica resa possibile da questa Operazione".Ilè stato fe rappresenta uno dei marchi alimentari più iconici d’Italia, con oltre 120 anni di storia. Plasmon è il marchioed è leader di categoria nei segmenti biscotti, puree, cereali e snack, apprezzato sia dagli operatori sanitari che dai genitori. Loè un sito produttivo ad alta capacità che realizza un’ampia gamma di prodotti per l’infanzia, inclusa la produzione di circa 1,8 miliardi di biscotti Plasmon all’anno destinati al mercato italiano. Lo stabilimento impiega circa 300 persone e l'attività, compreso lo stabilimento e i suoi dipendenti, continuerà ad operare regolarmente sotto la proprietà di NewPrinces. Inoltre, il sito di Latina continuerà a produrre per Heinz Baby Food per il mercato UK in virtù di un accordo di co-packing.Il perfezionamento dell’Operazione rappresenta una, rafforzando in modo significativo il posizionamento del Gruppo nel segmento ad alta marginalità deglie della nutrizione specializzata. Attraverso l’integrazione del perimetro storico di Plasmon, l’Operazione consolida la leadership di NewPrinces nei prodotti per l’infanzia e nutrizione specializzata in Italia e in Europa.Il razionale industriale è supportato da. L’acquisizione dello stabilimento di Latina, specializzato nella produzione di biscotti, puree in vasetti e pouch, è complementare allo stabilimento di Ozzano Taro di NewPrinces, focalizzato su latte liquido e formule per l’infanzia. L'operazione consente a NewPrinces di:per accelerare lo sviluppo di nuove formulazioni ed ampliare l’offerta nei segmenti premium e biologico;complessiva e la flessibilità operativa attraverso l’integrazione di formati innovativi, massimizzando l’utilizzo e la capacità produttiva degli stabilimenti di Latina e Ozzano Taro;del marchio italiano di baby food più amato, facendo leva sulla presenza commerciale del gruppo NewPrinces in oltre 60 Paesi e sulla rete distributiva nei principali mercati europei.Sulla base delle attuali aspettative, il management di NewPrinces ritiene chee un miglioramento progressivo della marginalità nel medio termine. In particolare, si prevede una crescita dei ricavi di Plasmon con unnei prossimi anni, accompagnata da unsostenuto da efficienze operative, benefici di scala e dall’implementazione delle iniziative commerciali del Gruppo.Come indicato in sede di IPO,rappresenterà il principale. In tale contesto, Princes Italia, controllata diretta di Princes Group plc, ha sottoscritto con Plasmon un, con efficacia. Ai sensi dell’Affitto di Ramo d’Azienda, tutte le attività relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione degli alimenti per l’infanzia e dei prodotti di nutrizione specializzata di Plasmon saranno trasferite a Princes Italia. L’Affitto di Ramo d’Azienda prevede il pagamento da parte di Princes Italia di un, oltre a una componente variabile pari all’1,5% dei ricavi derivanti dall’operatività del business. Il contratto ha una durata iniziale dia discrezione esclusiva di Princes Italia, previo preavviso di sei mesi a Plasmon.