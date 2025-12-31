NewPrinces annuncia perfezionamento acquisizione 100% Plasmon da KHC

(Teleborsa) - NewPrinces
annuncia il perfezionamento dell'acquisizione del 100% di Plasmon dalla società Heinz Italia
, controllata italiana di The Kraft Heinz Company,
annunciata lo scorso 9 luglio 2025. La società di nuova costituzione Plasmon controlla le attività relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di alimenti per l’infanzia e prodotti di nutrizione specializzata, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba
, nonché lo stabilimento produttivo di Latina
. Il purchase price finale
dell’Operazione è indicato in 124,3 milioni di Euro
, interamente corrisposti in contanti
.
PLasmon ha registrato un fatturato di circa 170 milioni di euro e un EBITDA di 17 milioni di euro al 31 dicembre 2024. L'Operazione si inserisce nella strategia di Kraft Heinz
volta a favorire una crescita profittevole
attraverso le proprie piattaforme Accelerate, che includono HEINZ Tomato Ketchup e altri prodotti di "Taste Elevation", quali maionese, salse da tavola, prodotti culinari e sughi pronti. In Italia, HEINZ ha continuato a registrare una crescita costante sia nel canale Retail sia nel canale Away from Home, incrementando significativamente la propria quota di mercato nella categoria Taste Elevation.
"Il perfezionamento di questa Operazione rappresenta il compimento di una visione strategica
di lungo periodo. Riportare in Italia marchi come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba
, profondamente radicati nell’identità del nostro Paese, insieme a uno stabilimento produttivo altamente efficiente come quello di Latina, rafforza la nostra posizione quale piattaforma di riferimento nel segmento ad alta marginalità degli alimenti per l’infanzia e della nutrizione specializzata in Italia e in Europa", commenta Angelo Mastrolia
, Presidente di NewPrinces, aggiungendo "guardiamo ora all’integrazione di Plasmon e alla valorizzazione delle significative sinergie industriali e commerciali
con le capacità già presenti nel Gruppo, al fine di generare valore per tutti i nostri stakeholder". Carmela Bazzarelli
, Amministratore Delegato di Kraft Heinz Italia, ha spiegato "riteniamo che il business sia ben posizionato per proseguire il proprio percorso di sviluppo sotto la guida del Gruppo NewPrinces, leader nel settore food & beverage e partner ideale per la crescita di questi marchi storici. Kraft Heinz ribadisce il proprio impegno in Italia
, dove continuerà a focalizzarsi sulla crescita della piattaforma Taste Elevation
con i marchi Kraft e HEINZ, supportata da nuovi investimenti e da una maggiore focalizzazione strategica resa possibile da questa Operazione".
Il marchio Plasmon
è stato fondato a Milano nel 1902
e rappresenta uno dei marchi alimentari più iconici d’Italia, con oltre 120 anni di storia. Plasmon è il marchio numero uno nel baby food in Italia
ed è leader di categoria nei segmenti biscotti, puree, cereali e snack, apprezzato sia dagli operatori sanitari che dai genitori. Lo stabilimento di Latina
è un sito produttivo ad alta capacità che realizza un’ampia gamma di prodotti per l’infanzia, inclusa la produzione di circa 1,8 miliardi di biscotti Plasmon all’anno destinati al mercato italiano. Lo stabilimento impiega circa 300 persone e l'attività, compreso lo stabilimento e i suoi dipendenti, continuerà ad operare regolarmente sotto la proprietà di NewPrinces. Inoltre, il sito di Latina continuerà a produrre per Heinz Baby Food per il mercato UK in virtù di un accordo di co-packing.
Il perfezionamento dell’Operazione rappresenta una tappa di rilevanza strategica per NewPrinces
, rafforzando in modo significativo il posizionamento del Gruppo nel segmento ad alta marginalità degli alimenti per l’infanzia
e della nutrizione specializzata. Attraverso l’integrazione del perimetro storico di Plasmon, l’Operazione consolida la leadership di NewPrinces nei prodotti per l’infanzia e nutrizione specializzata in Italia e in Europa.
Il razionale industriale è supportato da solide sinergie operative e benefici di scala
. L’acquisizione dello stabilimento di Latina, specializzato nella produzione di biscotti, puree in vasetti e pouch, è complementare allo stabilimento di Ozzano Taro di NewPrinces, focalizzato su latte liquido e formule per l’infanzia. L'operazione consente a NewPrinces di: valorizzare il centro R&D integrato
per accelerare lo sviluppo di nuove formulazioni ed ampliare l’offerta nei segmenti premium e biologico; incrementare la capacità produttiva
complessiva e la flessibilità operativa attraverso l’integrazione di formati innovativi, massimizzando l’utilizzo e la capacità produttiva degli stabilimenti di Latina e Ozzano Taro; accelerare l’internazionalizzazione
del marchio italiano di baby food più amato, facendo leva sulla presenza commerciale del gruppo NewPrinces in oltre 60 Paesi e sulla rete distributiva nei principali mercati europei.
Sulla base delle attuali aspettative, il management di NewPrinces ritiene che l’integrazione del business Plasmon possa supportare una crescita sostenuta dei ricavi
e un miglioramento progressivo della marginalità nel medio termine. In particolare, si prevede una crescita dei ricavi di Plasmon con un CAGR di circa il 3%
nei prossimi anni, accompagnata da un miglioramento graduale del margine EBITDA fino al 15%,
sostenuto da efficienze operative, benefici di scala e dall’implementazione delle iniziative commerciali del Gruppo.
Come indicato in sede di IPO, Princes Group plc
rappresenterà il principale veicolo per le attività di NewPrinces nel settore della produzione alimentare
. In tale contesto, Princes Italia, controllata diretta di Princes Group plc, ha sottoscritto con Plasmon un affitto di ramo d’azienda
, con efficacia dal 1° gennaio 2026
. Ai sensi dell’Affitto di Ramo d’Azienda, tutte le attività relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione degli alimenti per l’infanzia e dei prodotti di nutrizione specializzata di Plasmon saranno trasferite a Princes Italia. L’Affitto di Ramo d’Azienda prevede il pagamento da parte di Princes Italia di un canone annuo pari a 3 milioni di euro
, oltre a una componente variabile pari all’1,5% dei ricavi derivanti dall’operatività del business. Il contratto ha una durata iniziale di tre anni ed è rinnovabile
a discrezione esclusiva di Princes Italia, previo preavviso di sei mesi a Plasmon.