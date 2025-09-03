New York: su di giri Alphabet

(Teleborsa) - Protagonista la Holding statunitense a cui fa capo Google
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Alphabet
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 231,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 226,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 236,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)