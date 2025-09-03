Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:03
23.371 +0,60%
Dow Jones 18:03
45.115 -0,40%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: su di giri Alphabet

Migliori e peggiori
New York: su di giri Alphabet
(Teleborsa) - Protagonista la Holding statunitense a cui fa capo Google, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Alphabet rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 231,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 226,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 236,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```