Milano 10:03
41.865 +0,33%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:03
9.137 +0,22%
Francoforte 10:03
23.583 +0,41%

Piazza Affari: giornata fiacca per il settore assicurativo italiano

Depressa l'indice delle società assicurative, che scambia sotto i livelli della vigilia a 35.988,21 punti.
