Milano 14:20
41.758 +0,07%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:20
9.156 +0,43%
Francoforte 14:20
23.651 +0,70%

Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo specializzato nella produzione di cavi, con una variazione percentuale del 3,22%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prysmian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 77,56 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 74,48. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 72,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```