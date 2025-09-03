Milano 14:21
41.758 +0,07%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:21
9.156 +0,43%
Francoforte 14:21
23.655 +0,71%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Prysmian
Avanza il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che guadagna bene, con una variazione del 3,22%.
Condividi
```