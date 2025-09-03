Talea Group verso uscita da indice FTSE Italia Growth

(Teleborsa) - In conformità con la normativa sulle società sospese, FTSE Russell ha posto Talea Group
"in stato di preavviso". Di conseguenza, se la società rimane sospesa
per ulteriori 20 giorni lavorativi, verrà rimossa dall'indice FTSE Italia Growth
.Talea Group
, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, è sospesa dalle negoziazioni dal 6 agosto
per mancanza di Euronext Growth Advisor (EGA), dopo le dimissioni del precedenza EGA Integrae SIM.
Il 6 agosto la società ha confermato "l'impegno a completare l'iter di nomina nel più breve tempo possibile
, nell'interesse del mercato e a tutela degli azionisti".
Nel caso fosse rimossa dal FTSE Italia Growth, Talea rimarrebbe quotata a Piazza Affari
, ma non facendo più parte di alcun indice.Borsa Italiana rimuove le azioni
di una società quotata su EGM, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, se trascorrono sei mesi senza che la società abbia provveduto a nominare un nuovo EGA.