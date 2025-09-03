Milano 14:21
Unione Europea, Prezzi produzione (YoY) in luglio

Unione Europea, Prezzi produzione in luglio su base annuale (YoY) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +0,1%).
