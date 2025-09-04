Analisi Tecnica: EUR/CAD del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Contenuto ribasso per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione in flessione dello 0,26%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6209 con area di resistenza individuata a quota 0,6231. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6199.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)