Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 25/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

La giornata del 25 febbraio chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un -0,16%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6197 con primo supporto visto a 0,6186. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6183.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
