Analisi Tecnica: EUR/CAD del 3/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 3/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Controllato progresso per il cambio Euro / CAD, che chiude in salita dello 0,64%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6324. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6237. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,6411.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
