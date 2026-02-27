Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,1%.
Nel breve periodo, l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 0,6201 e supporto a 0,6191. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 0,6211.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)