Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 24/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,1%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,6203. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,6196. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,621.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
