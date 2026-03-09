Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:31
24.624 -0,08%
Dow Jones 19:31
47.133 -0,78%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo

Controllato progresso per il cambio Euro / CAD, che chiude in salita dello 0,50%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6403 e primo supporto individuato a 0,6324. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6482.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```