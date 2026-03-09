Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo
Controllato progresso per il cambio Euro / CAD, che chiude in salita dello 0,50%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6403 e primo supporto individuato a 0,6324. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6482.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)