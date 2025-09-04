Milano 10:09
41.877 +0,22%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:09
9.188 +0,11%
Francoforte 10:09
23.706 +0,47%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 3/09/2025

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un -0,2%.

La tendenza di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8697, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,865. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 0,8744.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
