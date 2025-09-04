Analisi Tecnica: EUR/GBP del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un -0,2%.
La tendenza di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8697, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,865. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 0,8744.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)