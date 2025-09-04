Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un trascurabile +0,01%.
Il grafico a breve del FTSE 100 mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 9.225 e supporto stimato a quota 9.124,9. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 9.325,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)