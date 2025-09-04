Milano 10:10
41.874 +0,21%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:10
9.186 +0,09%
Francoforte 10:10
23.706 +0,47%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un trascurabile +0,01%.

Il grafico a breve del FTSE 100 mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 9.225 e supporto stimato a quota 9.124,9. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 9.325,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```